Кавазашвили: «У меня такое впечатление, что наши, кроме квадратов, ничего не умеют делать»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» разобрал по полочкам действия каждой линии сборной России на чемпионате Европы.

- Какие игровые проблемы испытывала наша сборная?

- Что касается защиты. Когда тренер даёт указание фланговым защитникам подключаться к атаке, то центральные должны еще более внимательно контролировать свою зону. Чтобы при контратаке не очутился в этой зоне соперник. Но мы эту зону теряем. Мы во всех матчах пропустили голы только через центральную зону. Где наши центральные защитники? За три года тренер не может навести порядок в команде, где играют одни и те же футболисты, чтобы играть зонную защиту. Зонная защита - защита, при которой все защитники играют в линию, и они создают искусственный офсайд. Ни один из них не должен отступать назад, нарушать линию. И очень четко с ними играет вратарь. У нас этого нет. Но если мы не умеем играть зонную защиту, то должны персонально играть против нападающих соперников. Сейчас многие играют схему с одним нападающим, выдвинутым вперед. Вот Лукаку, например. Он один впереди нас разорвал. Растаскал защиту в разные стороны. Значит, мы и так не умеем играть.

Возьмем полузащиту. Это должен быть мотор команды. Люди, играющие в полузащите, должны быть двигателем. Они друг с другом меняются позициями, помогают при обороне и быстро создают мощь для нападающих. Это должно делаться за счет длинных передач или за счет темпового выхода из своей зоны в сторону ворот соперника. Игроки должны быть в себе уверены, что не зря подключаются в атаку. Когда брешь появляется в защите соперника, уже надо лупить туда. Чем больше ты бьешь по воротам, тем больше ажиотаж у ворот соперника, тем больше нервничает вратарь соперников и начинает орать на своих защитников.

Но эту стратегию надо разрабатывать в тренировочных упражнениях. У меня такое впечатление, что наши, кроме квадратов, ничего не умеют делать. Но квадраты тоже играют по-разному. При игре в квадрат нужно очень быстро соображать головой, куда отдать пас в одно касание. Техничные футболисты могут заставить до тошноты бегать тех, кто внутри квадрата отнимают мячи, а нетехничные будут все время меняться: то в центр круга отбирать, то вновь снаружи. Наша полузащита не умеет держать мяч. А если и держит, то сбрасывает назад защитникам. А защитники сбрасывают этот мяч вратарю. И вратарь опять передает защитнику. Бесконечные передачи поперек или назад. Это не футбол.

Что касается стандартных положений. Кроме как закручивать со штрафного, ничего другого не придумаем. Кто умеет закручивать - молодцы. Но извините, закручивать умели еще в мое время, в 60-х годах. Но помимо этого была уйма розыгрышей стандартных положений. Мы можем увидеть, чтобы наша сборная сегодня хоть один показательный розыгрыш стандартного положения совершила? Нет. Если штрафной, то просто бьют повыше стеночки, причем неважно, умеют или нет. Мяч уходит в аут.

И теперь атака. Я сначала говорил, что нам нужно усиливать атакующую мощь. То, что сумел сделать Дзюба на чемпионате мира в 2018 году, он уже не может. Он стареет, прошло три года. Учитывая его возможности: выигрывать верховые мячи, закрывать мяч корпусом, делать скидки партнерам - нужно ставить рядом с ним сдвоенный центр. Соболев - рослый, техничный, умный парень. Его как назло Черчесов не ставит сдвоенным центром. Если ставить сдвоенных форвардов, то нужно снимать одного полузащитника или защитника. Но почти все команды играют в одного нападающего. Зачем одного нападающего должны держать все наши защитники? Я не понимаю. Страха того, что мы провалимся быть не должно при отточенных действиях обороны. Надо усиливать атаку: если мы не будем забивать, мы не сможем побеждать. Вот получается сколько ошибок у тренерского штаба.