Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Меле выругался по-русски после победы датчан

22 Июня 2021, 15:19,

Защитник «Аталанты» и сборной Дании Йоаким Меле отметился противоречивым комментарием в социальной сети «Инстаграм» после победы над командой России (4:1) на чемпионате Европы.

24-летний футболист на странице партнера по сборной Пьера-Эмиля Хьёйбьерга написал латиницей русские ругательства идентичные «самка собаки» и «блин».

Несколько дней назад фамилия Меле стала известной в российском сегменте Интернета после стрима Телеспорта в YouTube, где при перечислении игроков сборной Дании прозвучало: «латерали Васс и Меле».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Йоаким Меле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии