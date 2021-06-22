Меле выругался по-русски после победы датчан

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22 Июня 2021, 15:19,
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Защитник «Аталанты» и сборной Дании Йоаким Меле отметился противоречивым комментарием в социальной сети «Инстаграм» после победы над командой России (4:1) на чемпионате Европы.
24-летний футболист на странице партнера по сборной Пьера-Эмиля Хьёйбьерга написал латиницей русские ругательства идентичные «самка собаки» и «блин».
Несколько дней назад фамилия Меле стала известной в российском сегменте Интернета после стрима Телеспорта в YouTube, где при перечислении игроков сборной Дании прозвучало: «латерали Васс и Меле».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Дании, Йоаким Меле