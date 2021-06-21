Дзюба догнал Кержакова по количеству голов за сборную России

Сегодня, 21 июня, сборная России встречается с Данией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Во второй половине встречи точным ударом с одиннадцати метров отметился нападающий сборной России Артём Дзюба. Таким образом, футболист «Зенита» записал на свой счёт 30-й гол в футболке сборной России и догнал по этому показателю экс-форварда питерцев Александра Кержакова.

На данный момент идёт 86-я минута встречи, датчане впереди со счётом 4:1. Таким образом, с первого мест в группе В в плей-офф выйдет сборная Бельгии, а на второй строчке расположится сборная Дании, которая начала турнир с двух поражений.

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