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Соболев: «Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить в плей-офф Евро»

18 Июня 2021, 16:30,

Форвард российской сборной Александр Соболев поделился мыслями по поводу предстоящего матча против Дании. Победа гарантирует сборной России место в плей-офф Евро-2020. Ничьей команде Станислава Черчесова тоже должно хватить, но здесь вероятность уже не 100%. В случае минимального поражения сборная России вряд ли окажется в плей-офф, а в случае поражения с разницей в два мяча или крупнее шансов нет никаких, о чём мы подробно рассказывали.

«Уверенность в том, что матч с Данией - не последний, есть. Все в это верят. Надо выигрывать Данию и спокойно выходить из группы», - приводит слова Соболева sport24.

Матч между сборными России и Дании пройдёт в Копенгагене в понедельник, 21 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Александр Соболев
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Комментарии (2)
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0
kalibr
18 Июня 2021, 16:48

Болтать* не языком ворочить!

0
KLINSMANN
18 Июня 2021, 16:42

Да конечно надо, Данию все обыгрывают!

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