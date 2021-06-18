Соболев: «Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить в плей-офф Евро»

Форвард российской сборной Александр Соболев поделился мыслями по поводу предстоящего матча против Дании. Победа гарантирует сборной России место в плей-офф Евро-2020. Ничьей команде Станислава Черчесова тоже должно хватить, но здесь вероятность уже не 100%. В случае минимального поражения сборная России вряд ли окажется в плей-офф, а в случае поражения с разницей в два мяча или крупнее шансов нет никаких, о чём мы подробно рассказывали.

«Уверенность в том, что матч с Данией - не последний, есть. Все в это верят. Надо выигрывать Данию и спокойно выходить из группы», - приводит слова Соболева sport24.

Матч между сборными России и Дании пройдёт в Копенгагене в понедельник, 21 июня.