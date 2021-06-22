Внеочередной Исполком РФС оценит результаты сборной России на Евро-2020

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22 Июня 2021, 17:21,
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Несмотря на нежелание главного тренера сборной России Станислава Черчесова подавать в отставку с занимаемой должности, есть вероятность, что рулевого команды все же уволят. Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что не буде принимать решений на эмоциях после вылета команды по итогам групповой части Евро-2020.
Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, в ближайшее время внеочередной Исполком РФС даст оценку выступлению национальной сборной в финальной части турнира.
Напомним, что контракт Черчесова рассчитан до конца 2022 года с опцией продления до завершения следующего чемпионата Европы.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, РФС, Станислав Черчесов
Скажут Стасону "айайай",выразят озабоченность и пожурят
Упыри по всей видимости соберутся на сходняк. Если были бы не упыри а нормальные, то все отношение к футболу пересмотрели бы, разработали программу по выходу из кризиса. Вся вина что футбола и футболистов в России нет, а есть игроки с трансферной стоимостью на Вас упыри. Деньги надо зарабатывать, вкладывая и воспитывая игроков и тренеров, а не подогревая трансферные рынки и занимаясь перепродажей и куплей-продажей, барыжники.
Ничего не изменится, если Черчесова уберут. Это нужно полностью команду переделывать. И начинать нужно с молодежного или юношеского футбола. А на Черчесова списать - это можно, конечно.