Внеочередной Исполком РФС оценит результаты сборной России на Евро-2020

Несмотря на нежелание главного тренера сборной России Станислава Черчесова подавать в отставку с занимаемой должности, есть вероятность, что рулевого команды все же уволят. Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что не буде принимать решений на эмоциях после вылета команды по итогам групповой части Евро-2020.

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, в ближайшее время внеочередной Исполком РФС даст оценку выступлению национальной сборной в финальной части турнира.

Напомним, что контракт Черчесова рассчитан до конца 2022 года с опцией продления до завершения следующего чемпионата Европы.

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