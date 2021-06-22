Невыход из группы на Евро-2020: что прописано в контракте Черчесова

После вылета сборной России с Евро-2020 по итогам группового турнира, где команда пропустила вперед Бельгию, Данию и Финляндию, болельщики требуют уволить главного тренера Станислава Черчесова. Глава РФС Александр Дюков отказался принимать такие решения на эмоциях.

Судя по всему, дело в том, что по контракту Станислава Черчесова с РФС, который рассчитан до последних дней 2022 года, тренера нельзя отправить в отставку в случае непопадания команды в плей-офф чемпионата Европы 2020 года. Более того, если сборная России выйдет из группы на чемпионате мира в Катаре, то автоматически активируется опция продления контракта, и Черчесов будет во главе сборной до конца следующего Евро.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».