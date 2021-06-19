Кузяев - о Бузовой: «Нам всё равно, что говорят сторонние от футбола люди»

Хавбек национальной команды России Далер Кузяев прокомментировал мотивационную речь певицы Ольги Бузовой к игрокам сборной.

«Не знаю, о чем она говорила. Без разницы. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Напомним, что встреча сборных России и Дании пройдет в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

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