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Кузяев - о Бузовой: «Нам всё равно, что говорят сторонние от футбола люди»

19 Июня 2021, 14:24,

Хавбек национальной команды России Далер Кузяев прокомментировал мотивационную речь певицы Ольги Бузовой к игрокам сборной.

«Не знаю, о чем она говорила. Без разницы. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Напомним, что встреча сборных России и Дании пройдет в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Далер Кузяев, Ольга Бузова
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Комментарии (3)
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0
lazarevs08
19 Июня 2021, 15:15

А в ролике про сборную, все как один утверждают " Мы играем для вас" . Нестыковочка.

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lazarevs08
19 Июня 2021, 15:03

А вот мне не все равно, когда за сборную моей страны играют футболисты далекие от футбола. Да и от страны тоже....

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crocodile
19 Июня 2021, 14:36

дык сам то што, не сторонний от футбола человек?
Бузова, какая бы она ни была глупая, и каким бы ни был пиар-шмиар, все таки попыталась вас поддержать.
п.с. губер шутник, конечно, но издеваться над действительно далеким от футбола человеком, все же не стоило. это все равно что третьеклассника бить.
ну а ты просто хавбек, который съел чебурек и закурил казбек.

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