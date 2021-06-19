Кузяев - о Бузовой: «Нам всё равно, что говорят сторонние от футбола люди»

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19 Июня 2021, 14:24,
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Хавбек национальной команды России Далер Кузяев прокомментировал мотивационную речь певицы Ольги Бузовой к игрокам сборной.
«Не знаю, о чем она говорила. Без разницы. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди», - передает слова полузащитника издание Sport24.
Напомним, что встреча сборных России и Дании пройдет в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Далер Кузяев, Ольга Бузова
А в ролике про сборную, все как один утверждают " Мы играем для вас" . Нестыковочка.
А вот мне не все равно, когда за сборную моей страны играют футболисты далекие от футбола. Да и от страны тоже....
дык сам то што, не сторонний от футбола человек?
Бузова, какая бы она ни была глупая, и каким бы ни был пиар-шмиар, все таки попыталась вас поддержать.
п.с. губер шутник, конечно, но издеваться над действительно далеким от футбола человеком, все же не стоило. это все равно что третьеклассника бить.
ну а ты просто хавбек, который съел чебурек и закурил казбек.