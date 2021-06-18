​Сборная России ещё может выйти в плей-офф Евро: объясняем расклады

Сборная России перед заключительным туром группового этапа Евро-2020 занимает второе место в квартете В. Команда Станислава Черчесова сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф, но что нужно «нашим парням» для решения задачи? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет всё в деталях.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Бельгия 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 РОССИЯ 2 1 0 1 1 3 -2 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Дания 2 0 0 2 1 3 -2 0

Россия – Дания

Финляндия – Бельгия

Сборная Бельгии уже в плей-офф. Даже если бельгийцы по итогам последнего тура опустятся на третье место (такое в теории возможно), то они окажутся в числе лучших третьих мест, ведь уже есть ряд групп, где у третьей команды никак не может оказаться 6 баллов на финише. Чтобы финишировать на первой строчке группы В, сборной Бельгии достаточно не проиграть Финляндии.

Теперь давайте уже перейдём к раскладам для сборной России, ведь именно для этого мы здесь собрались. Итак, тезис номер один: сборная России точно выйдет в плей-офф Евро со второго места, если сыграет вничью в Дании, а Финляндия не обыграет Бельгию. Вообще любые очки в Копенгагене позволят команде Станислава Черчесова претендовать как минимум на билет в плей-офф с третьего места, но по третьим местам просчитать расклады загодя нереально, поэтому эту тему пока поднимать мы не будем. Учитывая уровень сборных Бельгии и Финляндии – при всём уважении финнам будет сложно зацепиться за очки в Санкт-Петербурге – сборной России почти наверняка для выхода в плей-офф Евро хватит ничьей.

Давайте разберём два самых сложных расклада – три команды по 6 очков и три команды по 3 очка, тем более что второй из них напрашивается, учитывая уровень команд.

Итак, представим: Финляндия обыгрывает Бельгию, а Россия обыгрывает Данию. Тогда у бельгийцев, россиян и финнов будет по шесть баллов в кармане. По количеству набранных очков в очных матчах у команд будет паритет (по 3), и тогда места распределятся по разности мячей в очных матчах.

Пока что таблица очных матчей между сборными Бельгии, России и Финляндии следующая:

М Команда И В Н П РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 3:0 3 2 РОССИЯ 2 1 0 1 1:3 3 3 Финляндия 1 0 0 1 0:1 0

Для реализации системы «три команды по 6 очков» финны должны обыгрывать Бельгию, то есть разность мячей в этой таблице у них будет либо нулевой (при победе в один мяч), либо положительной (при более крупной победе). Это означает, что сборная России будет ниже Финляндии и почти наверняка ниже Бельгии. Обойти Бельгию в такой ситуации команда Станислава Черчесова сможет только при победе Финляндии над бельгийцами с разницей как минимум в 6 голов, что нереально.

Для чего мы всё это сейчас рассматривали, если 6 очков гарантируют место в плей-офф, спросите вы? А просто для того, чтобы сделать вывод: сборная России точно не займёт первое место. А вот финны, как видим, могут - им достаточно обыграть Бельгию с разницей в 3 гола. А если Россия не обыграет Данию, то финнам для первого места хватит любой своей победы. Тогда они просто обойдут бельгийцев за счёт личной встречи.

А теперь снова включаем воображение, только уже в более приземлённом варианте. Представим: Бельгия обыгрывает Финляндию, а Россия обыгрывает Данию. Бельгийцы на первом месте с 9 очками, а дальше у трёх команд по 3 очка. По количеству набранных очков в очных матчах Россия, Дания и Финляндия будут иметь паритет (по 3), и тогда места распределятся по разности мячей в очных матчах.

На текущую минуту таблица очных матчей между сборными России, Дании и Финляндии такая:

М Команда И В Н П РМ О 1 РОССИЯ 1 1 0 0 1:0 3 2 Финляндия 2 1 0 1 1:1 3 3 Дания 1 0 0 1 0:1 0

Интересно, правда? Для реализации системы «три команды по 3 очка» сборная России должна проиграть Дании. При таком раскладе всё будет зависеть от конкретного счёта. Самый удивительный вариант – счёт 1:0 в пользу датчан. Тогда у трёх команд будет одинаковая разность мячей в очных поединках (1:1), и всё будет зависеть от общей разности мячей во всех матчах группового этапа. Россия точно окажется ниже Дании (сейчас у команд по -2 в общей разности), а положение россиян относительно Финляндии определит результат финнов против Бельгии. Финнам достаточно будет не проиграть бельгийцам крупно (сейчас у них 0 в общей разности, а у России при таком раскладе будет -3).

Если сборная Дании обыграет Россию со счётом 2:1, 3:2, 4:3, 5:4 и так далее, то у трёх команд будет одинаковая разность мячей (0), но у датчан и россиян будут лучшие показатели по сравнению с финнами в плане забитых мячей в очных поединках между тремя командами. Финны при таких раскладах окажутся на 4 месте, а Данию и Россию придётся сравнивать как бы заново (разница забитых и пропущенных мячей в очных играх между тремя командами у них будет абсолютно одинаковая). Дания займёт 2 место, а Россия – 3. За счёт личной встречи.

И неутешительный тезис: если сборная Дании обыграет Россию с разницей в 2 гола или крупнее, сборная России точно займёт последнее место в группе. Это факт.

Мы постарались максимально подробно разжевать для вас все возможные расклады в группе В. Оставляйте в комментариях свои прогнозы относительно того, на каком месте в группе финиширует сборная России.