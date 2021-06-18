​Сборная России ещё может выйти в плей-офф Евро: объясняем расклады

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18 Июня 2021, 01:17,
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Сборная России перед заключительным туром группового этапа Евро-2020 занимает второе место в квартете В. Команда Станислава Черчесова сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф, но что нужно «нашим парням» для решения задачи? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет всё в деталях.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2
|РОССИЯ
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
Россия – Дания
Финляндия – Бельгия
Сборная Бельгии уже в плей-офф. Даже если бельгийцы по итогам последнего тура опустятся на третье место (такое в теории возможно), то они окажутся в числе лучших третьих мест, ведь уже есть ряд групп, где у третьей команды никак не может оказаться 6 баллов на финише. Чтобы финишировать на первой строчке группы В, сборной Бельгии достаточно не проиграть Финляндии.
Теперь давайте уже перейдём к раскладам для сборной России, ведь именно для этого мы здесь собрались. Итак, тезис номер один: сборная России точно выйдет в плей-офф Евро со второго места, если сыграет вничью в Дании, а Финляндия не обыграет Бельгию. Вообще любые очки в Копенгагене позволят команде Станислава Черчесова претендовать как минимум на билет в плей-офф с третьего места, но по третьим местам просчитать расклады загодя нереально, поэтому эту тему пока поднимать мы не будем. Учитывая уровень сборных Бельгии и Финляндии – при всём уважении финнам будет сложно зацепиться за очки в Санкт-Петербурге – сборной России почти наверняка для выхода в плей-офф Евро хватит ничьей.
Давайте разберём два самых сложных расклада – три команды по 6 очков и три команды по 3 очка, тем более что второй из них напрашивается, учитывая уровень команд.
Итак, представим: Финляндия обыгрывает Бельгию, а Россия обыгрывает Данию. Тогда у бельгийцев, россиян и финнов будет по шесть баллов в кармане. По количеству набранных очков в очных матчах у команд будет паритет (по 3), и тогда места распределятся по разности мячей в очных матчах.
Пока что таблица очных матчей между сборными Бельгии, России и Финляндии следующая:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
|РОССИЯ
|2
|1
|0
|1
|1:3
|3
|3
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Для реализации системы «три команды по 6 очков» финны должны обыгрывать Бельгию, то есть разность мячей в этой таблице у них будет либо нулевой (при победе в один мяч), либо положительной (при более крупной победе). Это означает, что сборная России будет ниже Финляндии и почти наверняка ниже Бельгии. Обойти Бельгию в такой ситуации команда Станислава Черчесова сможет только при победе Финляндии над бельгийцами с разницей как минимум в 6 голов, что нереально.
Для чего мы всё это сейчас рассматривали, если 6 очков гарантируют место в плей-офф, спросите вы? А просто для того, чтобы сделать вывод: сборная России точно не займёт первое место. А вот финны, как видим, могут - им достаточно обыграть Бельгию с разницей в 3 гола. А если Россия не обыграет Данию, то финнам для первого места хватит любой своей победы. Тогда они просто обойдут бельгийцев за счёт личной встречи.
А теперь снова включаем воображение, только уже в более приземлённом варианте. Представим: Бельгия обыгрывает Финляндию, а Россия обыгрывает Данию. Бельгийцы на первом месте с 9 очками, а дальше у трёх команд по 3 очка. По количеству набранных очков в очных матчах Россия, Дания и Финляндия будут иметь паритет (по 3), и тогда места распределятся по разности мячей в очных матчах.
На текущую минуту таблица очных матчей между сборными России, Дании и Финляндии такая:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|РОССИЯ
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|3
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Интересно, правда? Для реализации системы «три команды по 3 очка» сборная России должна проиграть Дании. При таком раскладе всё будет зависеть от конкретного счёта. Самый удивительный вариант – счёт 1:0 в пользу датчан. Тогда у трёх команд будет одинаковая разность мячей в очных поединках (1:1), и всё будет зависеть от общей разности мячей во всех матчах группового этапа. Россия точно окажется ниже Дании (сейчас у команд по -2 в общей разности), а положение россиян относительно Финляндии определит результат финнов против Бельгии. Финнам достаточно будет не проиграть бельгийцам крупно (сейчас у них 0 в общей разности, а у России при таком раскладе будет -3).
Если сборная Дании обыграет Россию со счётом 2:1, 3:2, 4:3, 5:4 и так далее, то у трёх команд будет одинаковая разность мячей (0), но у датчан и россиян будут лучшие показатели по сравнению с финнами в плане забитых мячей в очных поединках между тремя командами. Финны при таких раскладах окажутся на 4 месте, а Данию и Россию придётся сравнивать как бы заново (разница забитых и пропущенных мячей в очных играх между тремя командами у них будет абсолютно одинаковая). Дания займёт 2 место, а Россия – 3. За счёт личной встречи.
И неутешительный тезис: если сборная Дании обыграет Россию с разницей в 2 гола или крупнее, сборная России точно займёт последнее место в группе. Это факт.
Мы постарались максимально подробно разжевать для вас все возможные расклады в группе В. Оставляйте в комментариях свои прогнозы относительно того, на каком месте в группе финиширует сборная России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Сборная Дании, Сборная Финляндии