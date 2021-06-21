Россия - Дания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня состоится в Копенгагене. Сборная России сыграет против датчан в судьбоносном для обеих команд поединке. Команде Станислава Черчесова помимо всегда желанной победы можно сыграть и вничью, а вот у соперника задача посложнее - нужно побеждать желательно покрупнее и надеяться на нужные результаты в других матчах.

Эксперты считают датчан очень сильной командой, несмотря на 0 в графе «набранные очки». Кто будет сильнее, посмотрим после 22:00 на каналах Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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