Наставник датчан Юльманн: «Русские действительно знают, как играть в футбол»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн считает россиян сложным соперником. В третьем туре Евро-2020 решится судьба скандинавов, которые пока занимают последнее место в группе.

«Русские тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол», - заявил Юльманн Berlingske.

Наставник считает лидерами российской команды Артёма Дзюбу и Александра Головина. Также Юльманн доволен тем фактом, что игра пройдет в Дании, но ждет очень непростого матча.

У Дании остаются шансы на плей-офф только в случае победы, желательно с крупным счетом, россиян устроит ничья.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».



