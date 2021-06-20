Наставник датчан Юльманн: «Русские действительно знают, как играть в футбол»

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20 Июня 2021, 12:17,
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн считает россиян сложным соперником. В третьем туре Евро-2020 решится судьба скандинавов, которые пока занимают последнее место в группе.
«Русские тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол», - заявил Юльманн Berlingske.
Наставник считает лидерами российской команды Артёма Дзюбу и Александра Головина. Также Юльманн доволен тем фактом, что игра пройдет в Дании, но ждет очень непростого матча.
У Дании остаются шансы на плей-офф только в случае победы, желательно с крупным счетом, россиян устроит ничья.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Дании, Каспер Юльманн
ай.. ха-ха-ха.. насмешили.. по соотношению вклада и отдачи с бабла - на последнем месце.. )))
ай брат, вот это и называецца умець играць по-настоящему)
или: хцо не рабоцаец, цоц есц!