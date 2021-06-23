Боярский: «Мне бы не хотелось, чтобы Семак стал главным тренером сборной»

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23 Июня 2021, 19:16,
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Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский против того, чтобы рассматривать кандидатуру главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака в качестве преемника Станислава Черчесова в сборной России.
- Мне бы не хотелось, чтобы он стал главным тренером сборной. Только по той причине, что он нужен «Зениту», - приводит слова актера Sport24.
Что же касается замены тренера в целом, Боярский категоричен: это ничего не даст, потому что для серьезных изменений нужны новые футболисты, новая система подготовки и новые тренеры.
На Евро-2020 сборная России финишировала на четвертом месте в своей группе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Сборная России, Сергей Семак, Михаил Боярский