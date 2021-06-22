Болельщики почти единодушно требуют отставки Черчесова

После неудачи сборной России на чемпионате Европы 2020 года, где команда заняла последнее место в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией, наставник команды Станислав Черчесов призвал непонятно кого «очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильные решения».

Тем времени болельщики свое решение приняли. В экспресс-опросах во многих телеграм-каналах любители футбола были практически единодушны - Станиславу Саламовичу нужно искать замену. За срочную отставку 57-летнего специалиста высказались порядка 90% опрошенных.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Его контракт действителен до конца 2022 года с опцией продления до лета 2024 года.

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