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Болельщики почти единодушно требуют отставки Черчесова

22 Июня 2021, 01:15,

После неудачи сборной России на чемпионате Европы 2020 года, где команда заняла последнее место в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией, наставник команды Станислав Черчесов призвал непонятно кого «очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильные решения».

Тем времени болельщики свое решение приняли. В экспресс-опросах во многих телеграм-каналах любители футбола были практически единодушны - Станиславу Саламовичу нужно искать замену. За срочную отставку 57-летнего специалиста высказались порядка 90% опрошенных.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Его контракт действителен до конца 2022 года с опцией продления до лета 2024 года.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Вы за отставку Черчесова?

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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0
Trebunskiy-Denis
22 Июня 2021, 01:44

Не только черчесова, но и дюкова, председателя рфс нужно гнать, эту шестерку газпрома.

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