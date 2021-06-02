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Реакция УЕФА на решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы

02 Июня 2021, 12:51,

В УЕФА отреагировали на позицию властей Дании относительно российских болельщиков. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции поклонниками сборной России будет отказано во въезде в страну. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

«Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений на пересечение границы предоставлено не было», - сообщили в УЕФА.

Поединок между сборными России и Дании состоится в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также в группе B сыграют сборные Бельгии и Финляндии. Турнир стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, УЕФА
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