Реакция УЕФА на решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы

В УЕФА отреагировали на позицию властей Дании относительно российских болельщиков. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции поклонниками сборной России будет отказано во въезде в страну. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

«Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений на пересечение границы предоставлено не было», - сообщили в УЕФА.

Поединок между сборными России и Дании состоится в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также в группе B сыграют сборные Бельгии и Финляндии. Турнир стартует 11 июня.