​Сборная России опубликовала свежую информацию о состоянии Фернандеса

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17 Июня 2021, 15:17,
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Сборная России в среду обыграла Финляндию, но потеряла одного из своих лидеров – Марио Фернандеса. К счастью, повреждения позвоночника в результате неудачного падения выявлено не было. Теперь пресс-служба российской сборной опубликовала свежую информацию о состоянии Фернандеса по итогам углублённого обследования.
Каких-либо проблем с позвоночником или сотрясения мозга у Фернандеса не выявлено. Футболист испытывает лишь теномиозит мышц спины, поэтому он сможет вернуться к тренировкам в ближайшие несколько дней.
Сборная России сыграет против Дании 21 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес