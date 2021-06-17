​Сборная России опубликовала свежую информацию о состоянии Фернандеса

Сборная России в среду обыграла Финляндию, но потеряла одного из своих лидеров – Марио Фернандеса. К счастью, повреждения позвоночника в результате неудачного падения выявлено не было. Теперь пресс-служба российской сборной опубликовала свежую информацию о состоянии Фернандеса по итогам углублённого обследования.

Каких-либо проблем с позвоночником или сотрясения мозга у Фернандеса не выявлено. Футболист испытывает лишь теномиозит мышц спины, поэтому он сможет вернуться к тренировкам в ближайшие несколько дней.

Сборная России сыграет против Дании 21 июня.