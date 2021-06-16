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​Назван фаворит матча Россия – Дания

16 Июня 2021, 18:52,

Сборная России обыграла Финляндию (1:0) и сохраняет реальные шансы на проход в плей-офф чемпионата Европы. Всё решится в заключительной игре группового этапа, в которой сборная России сыграет против Дании в Копенгагене.

Эксперты из мира ставок назвали фаворита матча Россия – Дания. Им является датская команда, которая будет играть на своём стадионе. Вероятность победы сборной Дании оценивается в 42%. Вероятность ничьей оценивается в 39%, а вероятность победы сборной России – в 19%.

Матч между сборными России и Дании пройдёт в Копенгагене в ближайший понедельник, 21 июня.

Турнирная таблица ЕВРО 2020

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Как завершится матч Россия - Дания?

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Дании
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
16 Июня 2021, 19:18

Ай. требую к ответа кота-прогнозиста из Эрмитажа Он в отличие от экспертов-людишек еще ни разу не ошибался))

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