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Уткин: «Черчесов - паникёр, а не мотиватор»

22 Июня 2021, 12:57,

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Наш тренер - мотиватор? Друзья мои, наш тренер - паникер. Он постоянно упускает что-то очень важное», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В заключительном поединке группового этапа сборная России встречалась с командой Дании и потерпела разгромное поражение со счетом 1:4.

Подопечные Черчесова финишировали на последнем месте в группе B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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AzaJK
22 Июня 2021, 13:30

Даешь Уткина в тренера сборной) может чуть порядок наведет, выгонит любимчиков тунеядцев, наберет молодежь глядишь чего и выиграют. По крайней мере может не так убого смотреться будет команда.

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