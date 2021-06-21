Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Корнаухов: «На данный момент уровень мастерства у датчан выше»

21 Июня 2021, 13:40,

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Хочется верить, что наша сборная выйдет из группы. Но сделать это будет очень сложно. Сборная Дании обладает великолепным подбором футболистов и хорошей командной игрой. Произошедшее с Эриксеном их подкосило в первом матче, что позволило финнам выиграть. В матче с бельгийцами датчане провели великолепный первый тайм. У них хорошо построенная командная игра. Сейчас им нужно выигрывать, желательно с разницей в два и более мяча. Они будут выходить с особенным настроем. Я думаю, настрой будет и у наших не менее боевой, но на данный момент уровень мастерства у датчан выше.

Здесь все будет зависеть от того, как мы подготовимся к этой игре. Как мы будем готовы физически, ментально, как будем играть в организованный футбол как в обороне, так и в атаке. Это все будет интересно.

Датчане могут с удовольствием отдать нам мяч и играть вторым номером сами. Но я думаю, что они возьмут мяч под контроль, а мы будем в большей степени обороняться. Тут сыграет роль то, насколько грамотно наши будут действовать в обороне и при переходных фазах из обороны в атаку и обратно. Так же важно, как будет цепляться за мячи наш центральный нападающий, скорее всего, это будет Артем Дзюба, и ребята, которые будут ему помогать при сбросе. Это основные факторы, которые определят успех нашей команды сегодня», - сказал Корнаухов.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Олег Корнаухов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии