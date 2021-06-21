Корнаухов: «На данный момент уровень мастерства у датчан выше»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Хочется верить, что наша сборная выйдет из группы. Но сделать это будет очень сложно. Сборная Дании обладает великолепным подбором футболистов и хорошей командной игрой. Произошедшее с Эриксеном их подкосило в первом матче, что позволило финнам выиграть. В матче с бельгийцами датчане провели великолепный первый тайм. У них хорошо построенная командная игра. Сейчас им нужно выигрывать, желательно с разницей в два и более мяча. Они будут выходить с особенным настроем. Я думаю, настрой будет и у наших не менее боевой, но на данный момент уровень мастерства у датчан выше.

Здесь все будет зависеть от того, как мы подготовимся к этой игре. Как мы будем готовы физически, ментально, как будем играть в организованный футбол как в обороне, так и в атаке. Это все будет интересно.

Датчане могут с удовольствием отдать нам мяч и играть вторым номером сами. Но я думаю, что они возьмут мяч под контроль, а мы будем в большей степени обороняться. Тут сыграет роль то, насколько грамотно наши будут действовать в обороне и при переходных фазах из обороны в атаку и обратно. Так же важно, как будет цепляться за мячи наш центральный нападающий, скорее всего, это будет Артем Дзюба, и ребята, которые будут ему помогать при сбросе. Это основные факторы, которые определят успех нашей команды сегодня», - сказал Корнаухов.