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Боярский: «Дзюба приносит больше пользы сборной, чем Головин»

19 Июня 2021, 13:31,

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский оценил игру нападающего сборной России Артёма Дзюбы на чемпионате Европы-2020.

«Дзюба приносит больше пользы, нежели Головин. Артём выкладывается на поле - пасы, видение поля, эффективность. Но в любом случае, нужно болеть за всю команду», - приводит слова Боярского издание «Спорт-экспресс».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы-2020 сборная России занимает второе место в своей группе. В третьем туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Александр Головин, Михаил Боярский
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Комментарии (4)
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0
lazarevs08
19 Июня 2021, 15:05

Особенно эффективность дзюбы поражает

0
ILLNAT
19 Июня 2021, 14:17

Кто для Боярского лучше Дзюба или Месси? ) Ответ очевиден.))

0
Руденко Игорь
19 Июня 2021, 13:57

Походу, у Боярского уже старческий маразм.

0
ILLNAT
19 Июня 2021, 14:10

Давно уже.Тем не менее,поражает настойчивость редакции ЕФ,которые раз за разом выкладывают цитаты этого господина.)

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