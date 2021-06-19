Боярский: «Дзюба приносит больше пользы сборной, чем Головин»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский оценил игру нападающего сборной России Артёма Дзюбы на чемпионате Европы-2020.

«Дзюба приносит больше пользы, нежели Головин. Артём выкладывается на поле - пасы, видение поля, эффективность. Но в любом случае, нужно болеть за всю команду», - приводит слова Боярского издание «Спорт-экспресс».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы-2020 сборная России занимает второе место в своей группе. В третьем туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Дании.

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