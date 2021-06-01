Дания отказала российским болельщикам в посещении матча Евро-2020

Датские власти не собираются впускать в страну российских болельщиков на матч чемпионата Европы-2020. В связи с этим генсекретарь РФС Александр Алаев направил письмо в УЕФА с просьбой помочь урегулировать этот вопрос. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Поединок между сборными России и Дании состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также в этой группе сыграют национальные команды Бельгии и Финляндии.

Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня. Некоторые матчи турнира примет стадион в Санкт-Петербурге.