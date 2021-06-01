Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Дания отказала российским болельщикам в посещении матча Евро-2020

01 Июня 2021, 13:36,

Датские власти не собираются впускать в страну российских болельщиков на матч чемпионата Европы-2020. В связи с этим генсекретарь РФС Александр Алаев направил письмо в УЕФА с просьбой помочь урегулировать этот вопрос. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Поединок между сборными России и Дании состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также в этой группе сыграют национальные команды Бельгии и Финляндии.

Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня. Некоторые матчи турнира примет стадион в Санкт-Петербурге.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
KLINSMANN
01 Июня 2021, 14:23

ишь ты масленица!

0
Dimauskas
01 Июня 2021, 13:57

А это не перечит закону?

0
Zenituwka
01 Июня 2021, 13:51

За такое надо лишать право проведения евро у себя.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох