Нёргор: Дания будет атаковать в матче с Россией

Чтобы иметь шанс выйти в следующую стадию чемпионата Европы, сборная Дании должна одержать победу в поединке с россиянами в понедельник, и, возможно, ей также потребуется небольшая помощь Бельгии в матче с Финляндией.

Давление вполне устраивает датчан, говорит полузащитник Кристиан Нёргор, дебютировавший в финальной части Евро в четверг.

- Это что-то вроде матча на выбывание. Нам нужна эта победа, а Россия может довольствоваться одним баллом. Не всегда самое правильное - выйти защищаться там, где мы можем пойти в атаку, потому что знаем - без победы не будет шансов на плей-офф, - приводит слова Нёргора BT.

В отличие от Дании, Россия в борьбе за второе место может довольствоваться одним очком. Матч состоится в понедельник.