Сборная России: «21 июня, всё в наших руках»

Пресс-служба сборной России поделилась реакцией на результат поединка между командами Дании и Бельгии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

«21 июня. Россия - Дания. Все в наших руках», - гласит сообщение в официальном твиттер-аккаунте национальной команды.

Поединок Дания - Россия состоится в Копенгагене 21 июня. Начало - 22:00 по московскому времени.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова набрали три балла, а Дания не имеет очков.

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