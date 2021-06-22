Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»

Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вы сказали про психологию, про давление. Сказалось ли давление трибун и что не было наших болельщиков?

- Нет, у нас сегодня лучший плеймейкер в команде - вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший соперник, добротный. Если видно, что бельгийцы уровнем выше, то Дания - примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол… Понятно, что мы с ними на равных играли, они где-то больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, мы с ними справлялись. На таком уровне забиваешь гол, выигрываешь 1:0, и игра совсем в другую сторону переворачивается. Вместо того, чтобы вести 1:0, мы любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались.

- Второй гол мог сломать психологически?

- Он надломил немного, но мы наоборот хотели помочь Зобнину, потому что он извинился в раздевалке. Очень неприятно, он боец сам по себе, мы все так можем ошибиться. Просто именно когда гол забили, шанс замаячил, был какой-то момент. Начали подходить, и, к сожалению, мы пропускаем такой сумасшедший гол из 40 метров. Сафонов перед этим тащит три раза подряд, а мы все равно пропускаем и начинаем разваливаться. Контратаки, любой выбег у них, и мы падаем, спотыкаемся. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать.

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