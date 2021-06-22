Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»

|
22 Июня 2021, 00:26,
|
|
Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».
- Вы сказали про психологию, про давление. Сказалось ли давление трибун и что не было наших болельщиков?
- Нет, у нас сегодня лучший плеймейкер в команде - вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший соперник, добротный. Если видно, что бельгийцы уровнем выше, то Дания - примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол… Понятно, что мы с ними на равных играли, они где-то больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, мы с ними справлялись. На таком уровне забиваешь гол, выигрываешь 1:0, и игра совсем в другую сторону переворачивается. Вместо того, чтобы вести 1:0, мы любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались.
- Второй гол мог сломать психологически?
- Он надломил немного, но мы наоборот хотели помочь Зобнину, потому что он извинился в раздевалке. Очень неприятно, он боец сам по себе, мы все так можем ошибиться. Просто именно когда гол забили, шанс замаячил, был какой-то момент. Начали подходить, и, к сожалению, мы пропускаем такой сумасшедший гол из 40 метров. Сафонов перед этим тащит три раза подряд, а мы все равно пропускаем и начинаем разваливаться. Контратаки, любой выбег у них, и мы падаем, спотыкаемся. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба
Может на эмоциях говорю. но это пипец... Второй гол (привоз) от Зобнина - в этой игре - переломный момент.... А тут... Ну извинился, ну и норм...Пытались помочь.... полузащитнику... Может нид было полузащитнику .. помочь атаке... Нет слов..
А тренер говорит, что это была лучшая игра сезона....
ВОт и верь после этого.
Рукаку ты давно в говне!
.. и ты в первую очередь.
дебил, и это - констатация факта, а не оскорбление. какой "ваш уровень" Дания? окстись, Дзюбинья! они показали свой уровень, а вы показали всем ваш. и приключения "себе на жопу" как оправдание уже не катят. ваши приключения - от неумения играть на том уровне, который вам предлагает более мастеровитый соперник. и других оправданий быть не может. вы с вашим "космосом" уже настолько потеряли связь с землёй, что вас пора в Кащенко подержать в смирительной рубашке месяц-другой и показывать повторы матчей из АПЛ и ЛаЛиги. может тогда вы поймёте, что не уровня Дании вы, а чуть ниже плинтуса.