Реакция украинских болельщиков на позор сборной России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело комментарии украинских любителей футбола относительно громкого вылета сборной России с чемпионата Европы после разгромного поражения от Дании 1:4.

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Лев В.: «Австрия и Дания наши учителя».

Денис Д.: «Братья, вы молодцы, и не важны нам пустые слова провокаторов. Мира, любви и здоровья в ваши семьи, и пусть у каждого сбудется его маленькая мечта».

Давай Р.: «Видать, Евро для европейских команд. Россию и Украину не пускают».

Alex K.: «Яблоко от яблони не далеко падает».

Иван К.: «Че ни как игрок, ни как тренер не сложился. У Шевченко ещё все впереди, мне кажется».

владимир д.: «У Украины куда интереснее футбол, чем Россия играет. Единственную команду, которою сборная России может обыграть, это только второй состав сборной».

Dr В.: «Украинский вратарь лучше российского в три раза».

Егор К.: «Похожие сборные, и тем и другим пелись дифирамбы и завышенные ожидания. Похожие проблемы. Да и болельщики похожие –живущие в мире розовых пони».

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Сергей Н.: «Наши не далеко ушли от России».

Виталий К.: «Не долго с Украины смеялись, «братушки возвращаются в родную гавань».

Мирча Л.: «Вчера праздновал гол Австрии, потом 4 гола Дании. Две самых слабых сборных по игре на Евро должны ехать домой. Сала Украине…».

Влад К.: «Своих проблем мало? Да, смешно, что Россия вот так вот *** [обделалась], но не нужно маразмом страдать, и смотреть в чужой огород».

Barcafan C.: «Клоуны – те, кто находит, как бы поддеть Россию, при том что сами недалеко ушли».

Александр С.: «Вопрос, зачем говорить о их дерьмо-сборной, если мы сами в дерьме , это выглядит очень смешно».

Алексей Р.: «Сыграй Украина с такой Данией, неизвестно кто больше бы *** [обделался]. А с такой Австрией Россия бы нормально сыграла».

Юра С.: «С какой такой?) Двоечку бы минимум получила. Я видел, как Россия играла вчера, это худшая сборная на Евро вместе с турками».

Украинские сайты

Костянтин P.: «Черчесов с Шевой соревнуется по тупости отмазок».

Рома R.: «Надеюсь продлят с ним контракт».

us.: «Ещё до Евро об этом говорил – такого результата и ожидал! Они кичатся, что у них шестая лига, но при этом дружно вылетают из еврокубков! Поэтому и сборная у них так выступает!».

Мр Эб.: «Люблю датчан!».

Ya H: «Главное, что у нас гранды, эпические герои, победители Македонии».

Евгений Ж.: «Где ваша мега-сборная во главе с онанистом капитаном?».

Ler: «Смешно звучит, но Дзюба Украине помогает».

Ar: «Оказывается, датское порно тоже существует))».

Алекс Р.: «Конечно, пусть проходят дальше!! Украина – в следующую стадию Чемпионата Европы, а Россия – куда-то в другие соревнования - со сборными ЛНР, ДНР и Абхазии».

Кирилл Иванцов