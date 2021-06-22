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Реакция украинских болельщиков на позор сборной России

22 Июня 2021, 14:42,

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело комментарии украинских любителей футбола относительно громкого вылета сборной России с чемпионата Европы после разгромного поражения от Дании 1:4.

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Лев В.: «Австрия и Дания наши учителя».

Денис Д.: «Братья, вы молодцы, и не важны нам пустые слова провокаторов. Мира, любви и здоровья в ваши семьи, и пусть у каждого сбудется его маленькая мечта».

Давай Р.: «Видать, Евро для европейских команд. Россию и Украину не пускают».

Alex K.: «Яблоко от яблони не далеко падает».

Иван К.: «Че ни как игрок, ни как тренер не сложился. У Шевченко ещё все впереди, мне кажется».

владимир д.: «У Украины куда интереснее футбол, чем Россия играет. Единственную команду, которою сборная России может обыграть, это только второй состав сборной».

Dr В.: «Украинский вратарь лучше российского в три раза».

Егор К.: «Похожие сборные, и тем и другим пелись дифирамбы и завышенные ожидания. Похожие проблемы. Да и болельщики похожие –живущие в мире розовых пони».

VK

Сергей Н.: «Наши не далеко ушли от России».

Виталий К.: «Не долго с Украины смеялись, «братушки возвращаются в родную гавань».

Мирча Л.: «Вчера праздновал гол Австрии, потом 4 гола Дании. Две самых слабых сборных по игре на Евро должны ехать домой. Сала Украине…».

Влад К.: «Своих проблем мало? Да, смешно, что Россия вот так вот *** [обделалась], но не нужно маразмом страдать, и смотреть в чужой огород».

Barcafan C.: «Клоуны – те, кто находит, как бы поддеть Россию, при том что сами недалеко ушли».

Александр С.: «Вопрос, зачем говорить о их дерьмо-сборной, если мы сами в дерьме , это выглядит очень смешно».

Алексей Р.: «Сыграй Украина с такой Данией, неизвестно кто больше бы *** [обделался]. А с такой Австрией Россия бы нормально сыграла».

Юра С.: «С какой такой?) Двоечку бы минимум получила. Я видел, как Россия играла вчера, это худшая сборная на Евро вместе с турками».

Украинские сайты

Костянтин P.: «Черчесов с Шевой соревнуется по тупости отмазок».

Рома R.: «Надеюсь продлят с ним контракт».

us.: «Ещё до Евро об этом говорил – такого результата и ожидал! Они кичатся, что у них шестая лига, но при этом дружно вылетают из еврокубков! Поэтому и сборная у них так выступает!».

Мр Эб.: «Люблю датчан!».

Ya H: «Главное, что у нас гранды, эпические герои, победители Македонии».

Евгений Ж.: «Где ваша мега-сборная во главе с онанистом капитаном?».

Ler: «Смешно звучит, но Дзюба Украине помогает».

Ar: «Оказывается, датское порно тоже существует))».

Алекс Р.: «Конечно, пусть проходят дальше!! Украина – в следующую стадию Чемпионата Европы, а Россия – куда-то в другие соревнования - со сборными ЛНР, ДНР и Абхазии».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России
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Комментарии (10)
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0
ARTUR
22 Июня 2021, 16:03

почему не говорят что изначально россияне ,,возрадовались ,, успеху Украины ??? ответная реакция не заставила себя ждать , хотя все эти кардинально похабные выплески исходят не от болельщиков ... так бакланы у которых появилась возможность плевать друг в друга... нехорошо это .

1
CELTIC FROST
22 Июня 2021, 15:23

Тут такая аккуратная подборка приведена)) толерантная такая, мягонькая. Я вчера походил по просторам Трибуны. Наши деревяшки дали соседям повод для еще тех восторгов, у 90% отметившихся в комментах там юзеров чуть ли не национальный праздник был. Увы...

0
Aleksandr Aleksandr
22 Июня 2021, 16:02

У них праздник?Это предсказуемо.У России есть повод тоже радоваться,возможно Черчеса наконец уберут.Хотя я сильно в этом сомневаюсь.Здесь функционерам наплевать на футбол,здесь коррупция на коррупции!Недаром тупой тренер столько лет возглавляет сборную!

1
Spirit
22 Июня 2021, 15:18

Что Украина, что Россия результат плачевный! Но Украины еще есть шанс попасть в отборочный турнир! И надо отметить, что игра у них интереснее, но в итоге смогли обыграть только аутсайдера в своей группе!

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1
sierge
22 Июня 2021, 15:14

Дочь Петра Первого однажды сказала об украинцах "Возлюби меня, Боже, в Царствии Небесном твоем, как я полюбила народ сей, благонравный и незлобивый" Вот я в том же ключе отношусь. Очень достойно сыграли, невероятно харизматичный тренер. А политики пусть идут куда подальше. Позвольте себе роскошь иметь свое мнение

0
BESTJuventus10
22 Июня 2021, 14:54

Вы уже проголосовали. админы, ваши голосовалки багованные. не работают. я не голосовал. нажал проголосовать и выдало что уже голосовал.

1
White_Shark
22 Июня 2021, 14:50

Весьма адекватные комментарии в отличие от наших собственных.
Интересно, а многие наши дауны не упустили эти чудесные 2,5 часа вчера, чтобы написать гадости про Украину и их почти уже вылет?..

0
CELTIC FROST
22 Июня 2021, 15:26

Да, в этой подборке - адекватные. Но на то она и подборка. Я начитался там такого, до чего наши тролли и диванные воины, за редким исключением, не дотягивают. Типа русский -это не человек и т.д. К сожалению. // Сам я симпатизирую сборной Украины. Надеюсь, дальше она все-таки пройдет.

1
White_Shark
22 Июня 2021, 15:29

Можно найти и те и другие, если захотеть. Я высказался относительно именно этой подборки. Но, от себя могу добавить одно - авторов этих комментариев в Украине куда больше, чем тех, о которых ты упомянул.

1
Spirit
22 Июня 2021, 15:17

ты по себе то не суди)

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