Головин: «Будем чувствовать поддержку, даже если болельщики будут смотреть матч по телевизору»

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что в матче с датчанами на Евро-2020 будет непросто играть без присутствия на трибунах болельщиков своей команды, но это не проблема.

- Мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», - приводит слова Головина УЕФА.

Напомним, что руководство Дании приняло решение запретить российским гражданам посещение футбольного матча, который состоится в Копенгагене, сославшись на риски всплеска коронавируса.

Встреча состоится в понедельник и начнется в 22:00. Сборную России устроит и ничья, в то же время датчанам нужна только победа.

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