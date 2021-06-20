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Головин: «Будем чувствовать поддержку, даже если болельщики будут смотреть матч по телевизору»

20 Июня 2021, 16:20,

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что в матче с датчанами на Евро-2020 будет непросто играть без присутствия на трибунах болельщиков своей команды, но это не проблема.

- Мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», - приводит слова Головина УЕФА.

Напомним, что руководство Дании приняло решение запретить российским гражданам посещение футбольного матча, который состоится в Копенгагене, сославшись на риски всплеска коронавируса.

Встреча состоится в понедельник и начнется в 22:00. Сборную России устроит и ничья, в то же время датчанам нужна только победа.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Александр Головин
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