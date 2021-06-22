Головин: «Хочется извиниться за свой момент»

Полузащитник сборной России Александр Головин подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Именно такой пропущенный из ничего гол может надломить команду?

- Я думаю, что в какой-то мере да, но мы пытались пойти всеми силами вперед, уже как-то исправить ситуацию, но уже было поздно, поэтому мы пропустили еще.

- В первом тайме план на игру, в принципе, работал. Первый пропущенный мяч действительно много поменял?

- Я думаю, что да. Они стали больше играть закрыто. Тяжело играть, когда понимаешь, что проигрываешь. Я думаю, даже в какой-то мере тоже моя вина в том, что имел момент и мог забить, мы бы вели 1:0. Тоже хочется извиниться за свой момент. Сложно вообще сейчас говорить об этом.

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