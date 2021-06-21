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Лумб: «Матч будет очень нервным и напряжённым, однако Дания победит»

21 Июня 2021, 16:55,

Бывший игрок «Зенита» Микаэль Лумб поделился ожиданиями от матча со сборной России в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Вы пристально смотрите за сборной Дании на этом турнире?

Да, конечно. Я думаю, что сборная Дании провела два абсолютно разных матча, но по первому судить вообще не стоит. Не представляю, как команда доигрывала после такой кошмарной ситуации с Эриксеном. Однако во втором матче сборная Дании смотрелась точно хорошо и рассчитывала, как минимум, на ничью, которая была бы заслуженной.

Чего ждете от игры сегодня?

Мне кажется, что у сборной Дании более сильная команда, с более индивидуально сильными игроками, но я думаю, что матч будет очень нервным и напряженным. Однако при поддержке своих болельщиков Дания победит.

Сергей Румянцев

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Микаэль Лумб
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