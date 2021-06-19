Петржела: «У сборной России не возникнет особых проблем с Данией»

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19 Июня 2021, 14:34,
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Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился прогнозом на поединок третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и России.
«Дания - хорошая команда, но я все равно думаю, что Россия победит. С Данией особых проблем не возникнет», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».
Матч между датчанами и россиянами запланирован на понедельник, 21 июня. Начало - 22:00 по московскому времени.
Перед заключительным туром Россия идет на втором месте, а Дания замыкает турнирную таблицу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Дании, Властимил Петржела