Петржела: «У сборной России не возникнет особых проблем с Данией»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился прогнозом на поединок третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и России.

«Дания - хорошая команда, но я все равно думаю, что Россия победит. С Данией особых проблем не возникнет», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Матч между датчанами и россиянами запланирован на понедельник, 21 июня. Начало - 22:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром Россия идет на втором месте, а Дания замыкает турнирную таблицу.