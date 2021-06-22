Кавазашвили: «Я бы со всех снял звания заслуженных мастеров спорта»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о дальнейшей судьбе Станислава Черчесова и посоветовал клубам отказаться от засилья легионеров.

- Как считаете, какие изменения ждут сборную? Насколько логичной была бы отставка Черчесова?

- Честно говоря, если бы я был руководителем российского футбола или министром спорта, я бы со всех снял звания заслуженных мастеров спорта. Всех до одного лишил бы этого звания. Они его получили за восьмое место на чемпионате мира. Ни один закон не дает права получать это звание за такое место. Нас просто унизили.

Что касается Черчесова, я не против него, я его уважаю. Но ошибки, которые он сейчас допустил, уж слишком явные. Я считаю, что после этого он сам должен уходить. А вообще он мог уйти после чемпионата мира с триумфом и сегодня бы тренировал зарубежную команду.

В нашем футболе сложно работать, у нас полная неразбериха. Я бы хотел донести до господина Дюкова и членов исполкома и особенно до хозяев клубов Премьер-лиги, что не нужно тратить столько денег на легионеров. Зачем столько легионеров в клубах? Купите двух классных футболистов, и они принесут больше пользы, чем купленные по 5-6 человек. Так нельзя делать. В ФНЛ вообще не должны играть легионеры. Там должен быть курс молодого бойца для наших ребят, которые должны играть в основе. Чтобы потом их пригласили в Премьер-лигу. А получается как, приходит молодой игрок в клуб ФНЛ, а там уже легионеры, из-за которых он сидит на скамейке запасных. Я бы запретил легионеров в ФНЛ. Потому что это проходной этап для попадания футболистов в Премьер-лигу.

Николай Алексеев