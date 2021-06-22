Ключевой трансфер лета: вратарь с российским паспортом для «Зенита»

«Зенит» расстаётся с Андреем Лунёвым, у которого истекает контракт. Сейчас питерцы остались с 34-летним Михаилом Кержаковым и несколькими молодыми вратарями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ждёт, что уже в ближайшее время в Санкт-Петербург переедет Матвей Сафонов.

«Зенит» решил обновить вратарскую линию, и не продление контракта с Андреем Лунёвым тому явное подтверждение. Вообще-то ему 29 лет, и по меркам голкиперов это довольно скромный возраст. Тем не менее «Зениту» он не нужен даже в роли запасного. В итоге готовиться к сезону питерцы будут с Михаилом Кержаковым. Помимо него есть ряд молодых вратарей, можно из аренды вернуть Александра Васютина. Однако всем понятно, что с такой бригадой в сезон входить просто нельзя.

Существующий лимит едва ли позволит «Зениту» иметь иностранного вратаря. Это выглядит роскошью. Не будем забывать, что питерцы очень хотят проявить себя в Европе, а в Лиге чемпионов сильный легионер в атаке выглядит более предпочтительным выбором, чем ставка на вратаря-варяга. Однако хороших вариантов с российскими вратарями не так много.

Ещё весной сообщалось об интересе питерцев к Илье Лантратову из «Химок». 25-летний голкипер провёл сильный сезон и не раз спасал подмосковную команду. Успехи «Химок» в минувшем сезоне во многом случились благодаря надёжной игре Лантратова. Тем не менее делать ставку на этого вратаря – шаг довольно рискованный. Лантратов хорошо на высшем уровне провёл всего один сезон. Добавим больше – у него в карьере 30 матчей в Премьер-лиге и 37 в ФНЛ, остальные встречи он проводил либо в ПФЛ, либо в молодёжных лигах. Пожалуй, покупать Лантратова под Лигу чемпионов – это неимоверный риск.

Возможно, его возьмут под Кержакова, чтобы он мог набраться опыта и через годик стать первым номером. Однако это всё равно довольно рискованно. Никто не даст гарантий, что минувший сезон не был просто вспышкой в карьере Лантратова. В целом его покупка вряд ли решит вратарскую проблему в «Зените». С учётом же возраста Кержакова очевидно, что питерцам надо обновлять эту линию.

При этом в России, безусловно, есть вратарь, который может решить все проблемы «Зенита». Речь, конечно, о Матвее Сафонове, который на Евро завоевал пост номер один в сборной России. Ему 22 года, и вся его карьера впереди. К тому же Сафонов уже не первый год играет на высоком уровне, он набрался опыта и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, сыграл и на Евро. Именно такой голкипер и необходим питерцам для достижения их целей.

Вряд ли «Краснодар» захочет продавать Сафонова, но это вовсе не означает, что трансфер не произойдёт. «Краснодар» остался без еврокубков, а молодой вратарь наверняка хочет теперь играть в Лиге чемпионов на постоянной основе. Верность родному клубу – это хорошо, но «Краснодар» не похож пока на клуб, где можно брать трофеи. Быть же легендой на уровне Краснодарского края Сафонов едва ли хочет.

«Быки» вполне могут выставить сумасшедший ценник на Сафонова, но разве это остановит «Зенит»? Питерцы гарантированно получат деньги от участия в Лиге чемпионов, возможно, продадут Азмуна. «Зенит», кажется, может даже обновить внутрироссийский рекорд по сумме трансфера. И 22-летний Сафонов – это явно то вложение, которое должно окупиться.

На самом деле, ситуация «Краснодара» такова, что продажа Сафонова может стать важным источником обновления. «Быкам» нужно меняться, после прошлого сезона все поняли, что команда в тупике. Однако для изменения состава нужны деньги, надо соответствовать правилам финансового фэйр-плей, и в этом разрезе продажа Сафонова – это идеальный шаг. При этом у «Краснодара» есть молодой Станислав Агкацев, который будет первым номером в молодёжной сборной, так что вроде и проблемы с вратарём не будет.

По всему видно, что «Зенит» приложит максимум усилий, чтобы заполучить Сафонова. При этом переход не выглядит невероятным, скорее даже понятным и логичным.

Андрей Центров