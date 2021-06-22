Кавазашвили: «Сборная России мне своей игрой плюнула в душу»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступлению сборной России на чемпионате Европы.

- Насколько такой результат оказался закономерным?

- Это наш футбол. Наш российский футбол. Какой у нас чемпионат, такая и сборная команда. Сегодня можно предъявить претензии Черчесову и его штабу в огромном количестве. Но я всегда говорил, он берёт лучших игроков из российских клубов, которые имеются. Наша сборная, выступая на чемпионате мира в 2018 году, завоевала любовь болельщиков, и общественность восприняла это позитивно, даже несмотря на поражение от Хорватии в четвертьфинале. Но последующие матчи: контрольные игры, товарищеские игры, различные турниры - показали, что сборная не прогрессирует, а лишь регрессирует. Лично я наблюдаю регресс в их мастерстве, в их психологическом состоянии, в их движении по полю, в соблюдении тренерских наказов перед игрой и так далее.

Я думал, что цикл после 2018 года до сегодняшнего дня будет использован нашим тренерским штабом для того, чтобы закрепить за основными футболистами сборной, которые выступали на чемпионате мира, какое-то психологическое движение вперед. Чтобы эти игроки были мотором для новых футболистов, которых включают в состав, чтобы они повели их за собой. Но, к сожалению, ни один из игроков, выступавших на чемпионате мира в 2018 году, не показал профессионального уровня европейского футболиста. У меня даже не поворачивается язык сказать что-то доброе в отношении некоторых наших игроков. Даже фамилии произносить не хочется. Они мне своей игрой плюнули в душу. Так бездарно и плохо выполнять свои функции игрока сборной команды огромной страны... Они выполняют эту роль ужасно. Они не могут настроить себя позитивно дать бой хорошей команде, а бой это не значит со шпагами лететь на противника, нет, футбольный бой: перебегать соперника, брать на себя ответственность в атаке, бить по воротам. Ничего этого я не вижу.

У меня есть определенные претензии к тренерскому штабу. Мы выбрали в сборную самых посредственных вратарей. На каждое ответственное соревнование нужно брать лучших из лучших. По итогам чемпионата России лучшими голкиперами были Гилерме и Акинфеев. Ни один, ни второй в сборную не попал. Понимаю, Акинфеев отказался. Но тренер, имея авторитет и возможности через РФС, должен был уговорить Акинфеева спеть последнюю в его спортивной карьере песню. Он бы своим авторитетом держал бы защиту. Он бы не пропускал такие мячи, как Шунин и Сафонов. Тем более Черчесов сам вратарь, я в шоке. Вчера Сафонов как первый мяч пропустил? Куда он вышел? Ему просто спокойно перебросили мяч. Вратарь сборной не имеет права допускать такие ошибки.

Николай Алексеев