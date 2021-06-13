Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Черчесов: «Система сборной России работала, но…»

13 Июня 2021, 09:42,

Наставник сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции высказался по поводу выбранной им системы игры на матч против Бельгии.

Сборная России, напомним, проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге со счётом 0:3. Первый гол команда пропустила уже на десятой минуте.

«Система сборной России работала, но мы пропустили гол из ничего, и всё стало ломаться», - высказался Черчесов.

«Во втором тайме мы изменили систему, но не создавали моменты. Сборная Бельгии перекрыла зоны», - отметил тренер.

Второй матч на Евро-2020 сборная России проведёт 16 июня против Финляндии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Бельгии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
pasha-kuraev@gmail.com
13 Июня 2021, 12:17

не нужно платить огромные деньги за антифутбол, тогда научатся играть.

0
Карыч Кар
13 Июня 2021, 11:51

Он так хотел, работал, а она не стала ломаться и не дала! Ужас...

1
Советский
13 Июня 2021, 11:45

детский сад и только! Куда мы попали?

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
beorn_n
13 Июня 2021, 11:17

Тренеры меняются, а игра сборной остается неизменной. Выработался менталитет неудачников. У парней нет яиц иначе никак не объяснить их бабское поведение на поле. Да им плевать всем. Комментаторы им лижут какие они все супер только немного не получается.

1
PoliticExpert
13 Июня 2021, 10:52

Думаю этот персонаж давно уже лишний в российском футболе.

1
Милка
13 Июня 2021, 10:32

Какая чушь. Как можно говорить,что система работала до первого пропущенного,если оный был пропущен на 10-ой минуте?
Я понимаю,так можно говорить если бы пропустили первый во втором тайме....

2
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 10:12

Складно брешешь, мусорок, как говорили в одном советском фильме

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков