​Черчесов: «Система сборной России работала, но…»

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13 Июня 2021, 09:42,
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Наставник сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции высказался по поводу выбранной им системы игры на матч против Бельгии.
Сборная России, напомним, проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге со счётом 0:3. Первый гол команда пропустила уже на десятой минуте.
«Система сборной России работала, но мы пропустили гол из ничего, и всё стало ломаться», - высказался Черчесов.
«Во втором тайме мы изменили систему, но не создавали моменты. Сборная Бельгии перекрыла зоны», - отметил тренер.
Второй матч на Евро-2020 сборная России проведёт 16 июня против Финляндии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Бельгии
не нужно платить огромные деньги за антифутбол, тогда научатся играть.
Он так хотел, работал, а она не стала ломаться и не дала! Ужас...
детский сад и только! Куда мы попали?
Тренеры меняются, а игра сборной остается неизменной. Выработался менталитет неудачников. У парней нет яиц иначе никак не объяснить их бабское поведение на поле. Да им плевать всем. Комментаторы им лижут какие они все супер только немного не получается.
Думаю этот персонаж давно уже лишний в российском футболе.
Какая чушь. Как можно говорить,что система работала до первого пропущенного,если оный был пропущен на 10-ой минуте?
Я понимаю,так можно говорить если бы пропустили первый во втором тайме....
Складно брешешь, мусорок, как говорили в одном советском фильме