​Черчесов: «Система сборной России работала, но…»

Наставник сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции высказался по поводу выбранной им системы игры на матч против Бельгии.

Сборная России, напомним, проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге со счётом 0:3. Первый гол команда пропустила уже на десятой минуте.

«Система сборной России работала, но мы пропустили гол из ничего, и всё стало ломаться», - высказался Черчесов.

«Во втором тайме мы изменили систему, но не создавали моменты. Сборная Бельгии перекрыла зоны», - отметил тренер.

Второй матч на Евро-2020 сборная России проведёт 16 июня против Финляндии.