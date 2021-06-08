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Джикия поделился ожиданиями от матча против Бельгии

08 Июня 2021, 20:13,

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, в чём у российской команды будет небольшое преимущество перед Бельгией. 

Джикия напомнил, что поединок Россия - Бельгия пройдёт в Санкт-Петербурге, поэтому россияне могут рассчитывать на поддержку родных трибун. Это очень важно для футболистов, особенно когда тебе противостоят соперники мирового уровня, отметил игрок московского «Спартака» в интервью ТАСС

12 июня сборная России сыграет против Бельгии в рамках противостояния в группе B. Также в квартете ещё находятся Дания и Финляндия. 

До Джикии ещё один защитник сборной России Вячеслав Караваев дал понять, чем Бельгия уступает команде Черчесова. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Георгий Джикия
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