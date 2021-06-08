Джикия поделился ожиданиями от матча против Бельгии

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, в чём у российской команды будет небольшое преимущество перед Бельгией.

Джикия напомнил, что поединок Россия - Бельгия пройдёт в Санкт-Петербурге, поэтому россияне могут рассчитывать на поддержку родных трибун. Это очень важно для футболистов, особенно когда тебе противостоят соперники мирового уровня, отметил игрок московского «Спартака» в интервью ТАСС,

12 июня сборная России сыграет против Бельгии в рамках противостояния в группе B. Также в квартете ещё находятся Дания и Финляндия.

До Джикии ещё один защитник сборной России Вячеслав Караваев дал понять, чем Бельгия уступает команде Черчесова.