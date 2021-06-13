​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам

Сборная России провалила стартовый матч на чемпионате Европы, проиграв Бельгии с крупным счётом 0:3. Первый гол бельгийцы забили после грубой ошибки защитника Андрея Семёнова. Супруга игрока Ольга отреагировала на обрушившуюся критику.

«Вы захлебнётесь в собственном дерьме», - жёстко обратилась Ольга к хейтерам, которые «извергают желчь» ей в личные сообщения. Супруга Семёнова отметила, что нужно уметь поддерживать команду в трудные минуты.

По словам Ольги, её супруг изо дня в день на протяжении карьеры «стирает ноги в кровь», чтобы добиваться прогресса. Вторая половинка игрока написала, что в каждом матче Семёнов выкладывается на 200 процентов.

«Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться)», - написала Ольга Семёнова. Жена футболиста призвала людей не быть стадом, а иметь своё мнение.