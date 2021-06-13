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​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам

13 Июня 2021, 09:01,

Сборная России провалила стартовый матч на чемпионате Европы, проиграв Бельгии с крупным счётом 0:3. Первый гол бельгийцы забили после грубой ошибки защитника Андрея Семёнова. Супруга игрока Ольга отреагировала на обрушившуюся критику.

«Вы захлебнётесь в собственном дерьме», - жёстко обратилась Ольга к хейтерам, которые «извергают желчь» ей в личные сообщения. Супруга Семёнова отметила, что нужно уметь поддерживать команду в трудные минуты.

По словам Ольги, её супруг изо дня в день на протяжении карьеры «стирает ноги в кровь», чтобы добиваться прогресса. Вторая половинка игрока написала, что в каждом матче Семёнов выкладывается на 200 процентов.

«Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться)», - написала Ольга Семёнова. Жена футболиста призвала людей не быть стадом, а иметь своё мнение.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Андрей Семёнов
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Комментарии (5)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
13 Июня 2021, 09:27

тут я вижу все нацики собрались, а не болельщики, можно подумать небыло бы Семенова матч выграли)))

0
Korshun Boris
13 Июня 2021, 09:22

Вся Украина за Семенова, молодец, так держать!

1
Милорадович Генрих
13 Июня 2021, 09:12

Жило, такое чадо, никому не известное...И вот минута славы !!! Я жена футболиста !!! Жаль ,фото не приложили, вдруг не узнают на улице...

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0
Карыч Кар
13 Июня 2021, 09:12

Пусть жена предъявит претензии абреку, а не болельщикам. Может абрек хоть ей раскроет свои "гениальные" планы.

1
pol-black
13 Июня 2021, 09:08

бедолага защитник. работает на тренировках, ноги в кровь стирает, а защищаться нормально так и не научился. не, травить его точно не нужно. нужно спрашивать у Саламыча, зачем такого защитника он в сборную вызвал.

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