Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Стало известно расписание поединков чемпионата Европы-2020, которые состоятся в России. Матчи континентального турнира примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На этой арене запланировано проведение семи игр.

Первыми на нем сыграют сборные Бельгии и России (12 июня), далее пройдут матчи Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один четвертьфинальный поединок (2 июля).

Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир стартует в пятницу, 11 июня. На групповой стадии сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

⚽ Полное расписание матчей чемпионата Европы 2020