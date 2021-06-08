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Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

08 Июня 2021, 12:38,

Стало известно расписание поединков чемпионата Европы-2020, которые состоятся в России. Матчи континентального турнира примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На этой арене запланировано проведение семи игр.

Первыми на нем сыграют сборные Бельгии и России (12 июня), далее пройдут матчи Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один четвертьфинальный поединок (2 июля).

Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир стартует в пятницу, 11 июня. На групповой стадии сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

⚽ Полное расписание матчей чемпионата Европы 2020

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020, Газпром Арена
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