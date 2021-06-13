​Мостовой: «Класс сборной России видно в матчах против Кипра и Сан-Марино»

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13 Июня 2021, 11:28,
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался после неудачи сборной России на старте Евро-2020 в виде поражения от бельгийской команды с результатом 0:3.
«Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили», - поделился своим мнением Мостовой для «Спорт-Экспресса».
Напомним, что до субботнего вечера сборные, которые на чемпионатах Европы выступали дома, никогда не проигрывали с разницей в три мяча. Сборная России стала первой, что не может не огорчать фанатов.
Следующий матч сборная России снова проведёт в родном Санкт-Петербурге – против Финляндии 16 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Александр Мостовой
Хуже наших бездарных футболистов только унылые нытики, прикидывающиеся экспертами! Зачем такое очевидное мнение, но с желчью, выкладывать на этом футбольном ресурсе? Все должны сплотиться вокруг сборной и поддержать её, а господин Мостовой пусть едет поддерживать Испанию...