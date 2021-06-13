​Мостовой: «Класс сборной России видно в матчах против Кипра и Сан-Марино»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался после неудачи сборной России на старте Евро-2020 в виде поражения от бельгийской команды с результатом 0:3.

«Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили», - поделился своим мнением Мостовой для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что до субботнего вечера сборные, которые на чемпионатах Европы выступали дома, никогда не проигрывали с разницей в три мяча. Сборная России стала первой, что не может не огорчать фанатов.

Следующий матч сборная России снова проведёт в родном Санкт-Петербурге – против Финляндии 16 июня.