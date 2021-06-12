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Сборная Бельгии представила афишу матча с Россией на Евро-2020

12 Июня 2021, 10:20,

Сборная Бельгии анонсировала поединок против национальной команды России в своем твиттер-аккаунте. На афише, посвященной противостоянию, из-под земли вылезают футболисты с трезубцами дьявола. «На задании», - подписала пресс-служба «красных дьяволов» публикацию.

Поединок между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени.

Напомним, что континентальный турнир стартовал в пятницу, 11 июня, матчем Италия - Турция. «Скуадра адзурра» одержала разгромную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Бельгия
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