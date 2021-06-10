Деменко: «Если наши проявят самоотверженность, то сыграют с Бельгией достойно»

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от первого матча сборной России на чемпионате Европы против сборной Бельгии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Для нашей сборной каждая игра будет важной и ответственной: и с Бельгией, и с Финляндией, и с Данией. Но все-таки самая основная игра - это первый матч, от него будет многое зависеть. Бельгия - соперник очень сильный, одна из лучших команд мира, поэтому даже если наши проиграют, то все это поймут. Но мне кажется, что Россия должна порадовать нас в этой встрече. Кто бы что ни говорил, я ставлю на ничью в этом матче - наша сборная может справиться с бельгийцами. Я думаю, много игр смотрели, анализировали. Физическое состояние игроков тоже в порядке. Могут справиться, тем более, играют дома.

Думаю, играть наши будут, конечно, от обороны. Бельгийцы здорово контролируют мяч. Но по их составу тоже есть вопросы, от которых много что будет зависеть. Сыграет ли де Брёйне, в какой форме будут Азар, Лукаку. Это игроки, которые делают очень многое. Будет интересно. Если наши проявят самоотверженность, то сыграют с Бельгией достойно», - сказал Деменко.