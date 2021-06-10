Азар: «Я всё ещё не готов на 100%»

Капитан сборной Бельгии Эден Азар не стал скрывать, что далёк от оптимальной формы перед стартом чемпионата Европы. Полузащитник страдал от обилия травм на протяжении двух последних лет в мадридском «Реале».

- У меня за плечами только одна полная неделя тренировок, - заявил Эден Азар бельгийскому каналу RTBF. - Посмотрим, что будет дальше, с медицинским штабом обсудим мою готовность к первому матчу. Конечно, только тренеру принимать решение, но я все еще не готов на 100%, поэтому посмотрим.

Уже в субботу бельгийцам предстоит сыграть против сборной России. Матч состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00.