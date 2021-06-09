​Акинфеев объяснил слова «Буду на Евро»

Игорь Акинфеев заинтриговал фанатов, опубликовав в «сториз» запись «Буду на Евро». Спустя какое-то время голкипер ЦСКА дополнил «сториз», в результате чего мысль футболиста теперь закончена: «Буду на Евро вместе с «Коммент.Шоу».

Ранее участниками проекта «Коммент.Шоу» стали тренеры «Рубина» и «Ростова» - Леонид Слуцкий и Валерий Карпин.

Напомним, что Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира в 2018 году. За последние три года Акинфеев получил множество просьб о возвращении в международный футбол на фоне местами неубедительной игры голкиперов сборной.