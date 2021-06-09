Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Акинфеев объяснил слова «Буду на Евро»

09 Июня 2021, 18:49,

Игорь Акинфеев заинтриговал фанатов, опубликовав в «сториз» запись «Буду на Евро». Спустя какое-то время голкипер ЦСКА дополнил «сториз», в результате чего мысль футболиста теперь закончена: «Буду на Евро вместе с «Коммент.Шоу».

 

Ранее участниками проекта «Коммент.Шоу» стали тренеры «Рубина» и «Ростова» - Леонид Слуцкий и Валерий Карпин.

Напомним, что Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира в 2018 году. За последние три года Акинфеев получил множество просьб о возвращении в международный футбол на фоне местами неубедительной игры голкиперов сборной.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Игорь Акинфеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели