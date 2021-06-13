Дзюба: «Лукаку был шокирован»

Нападающий и капитан сборной России довольно иронически прокомментировал игру своей команды в обороне. Об этом он сообщил в интервью официальному сайту УЕФА после матча с Бельгией, который наши футболисты проиграли со счётом 0:3, бесславно начав свой путь на ЕВРО 2020.

«Лукаку, думаю, был шокирован, посмотрев на то, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», – отметил Дзюба.

Стоит также отметить, что сам нападающий за весь матч ни разу не сумел отметиться ударом в створ. Тибо Куртуа оставил свои ворота под замком, а Антон Шунин пропустил два гола от Лукаку и один мяч от Менье.

После первого тура сборная России расположилась на последней строчке в группе.