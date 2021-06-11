​В сборной России больше нет заражённых коронавирусом

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11 Июня 2021, 14:29,
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Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был исключён из заявки сборной России на чемпионат Европы. В срочном порядке пришлось дозаявлять защитника Романа Евгеньева.
В пятницу на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что других случаев заражения в команде нет. Болельщики могут быть спокойны.
Напомним, что первую игру на Евро сборная России проведёт уже 12 июня. Соперником команды будет национальная сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге ФИФА.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов