​В сборной России больше нет заражённых коронавирусом

Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был исключён из заявки сборной России на чемпионат Европы. В срочном порядке пришлось дозаявлять защитника Романа Евгеньева.

В пятницу на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что других случаев заражения в команде нет. Болельщики могут быть спокойны.

Напомним, что первую игру на Евро сборная России проведёт уже 12 июня. Соперником команды будет национальная сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге ФИФА.