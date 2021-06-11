Защитник Роман Евгеньев присоединился к сборной России. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Стоит напомнить, что Евгеньев был вызван в сборную России в пятницу. Это случилось из-за того, что Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Первую игру на чемпионате Европы сборная России проведёт уже в субботу, 12 июня. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится с Бельгией.

Отметим, что до первого матча на турнире каждая сборная может менять игроков в заявке в случае травм и коронавируса.