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11 Июня 2021, 18:18,
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Защитник Роман Евгеньев присоединился к сборной России. Об этом рассказали в пресс-службе команды.
Стоит напомнить, что Евгеньев был вызван в сборную России в пятницу. Это случилось из-за того, что Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Первую игру на чемпионате Европы сборная России проведёт уже в субботу, 12 июня. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится с Бельгией.
Отметим, что до первого матча на турнире каждая сборная может менять игроков в заявке в случае травм и коронавируса.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Роман Евгеньев