Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Сборная России проиграла Бельгии трижды подряд с общим результатом 2:10

13 Июня 2021, 00:49,

Зацепиться за результат в матчах против сборной Бельгии сборной России никак не удаётся. В стартовой игре на Евро-2020 команда Станислава Черчесова не смогла ничего противопоставить Ромелу Лукаку и компании, что вылилось в поражение с результатом 0:3.

В отборе на этот самый турнир сборные Бельгии и России тоже пересекались. В обоих случаях «красные дьяволы» убедительно побеждали – 3:1 дома и 4:1 на выезде.

Таким образом, сборная России проиграла Бельгии три последних матча. Общий счёт – 2:10.

Сборная России теперь будет готовиться к игре против Финляндии, которая состоится в среду, 16 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

⚽ Турнирная таблица ЕВРО 2020

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов