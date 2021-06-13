​Сборная России проиграла Бельгии трижды подряд с общим результатом 2:10

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13 Июня 2021, 00:49,
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Зацепиться за результат в матчах против сборной Бельгии сборной России никак не удаётся. В стартовой игре на Евро-2020 команда Станислава Черчесова не смогла ничего противопоставить Ромелу Лукаку и компании, что вылилось в поражение с результатом 0:3.
В отборе на этот самый турнир сборные Бельгии и России тоже пересекались. В обоих случаях «красные дьяволы» убедительно побеждали – 3:1 дома и 4:1 на выезде.
Таким образом, сборная России проиграла Бельгии три последних матча. Общий счёт – 2:10.
Сборная России теперь будет готовиться к игре против Финляндии, которая состоится в среду, 16 июня.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии