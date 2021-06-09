Вермален назвал ключевого футболиста сборной России

Бельгийский защитник Томас Вермален высказался о сборной России в преддверии старта чемпионата Европы-2020. Именно против россиян сборная Бельгии сыграет в первом туре группового этапа.

«Мне знакомы некоторые российские футболисты. В их составе внимание привлекает центральный форвард (Дзюба), который играл против нас раньше. Сейчас он является ключевым игроком команды. Мы проанализируем эту сборную и постараемся нейтрализовать ее сильные стороны», - поведал защитник во время пресс-конференции.

Поединок между сборными Бельгии и России пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.