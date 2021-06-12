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Боярский съест свою шляпу, если Россия станет чемпионом Европы

12 Июня 2021, 15:06,

Болельщик петербургского «Зенита» Михал Боярский оценил шансы сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил. Если наши сделают то же самое, я съем свою шляпу!», - приводит слова Боярского издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Европы сборная России сыграет против команды Бельгии. Матч пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 12 июня. Начало - 22:00 по московскому времени.

16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с Финляндией, а 21 июня завершат групповой раунд поединком против Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
12 Июня 2021, 15:19

Это и без Боярского известно, пусть он сьест шляпу если Зенит на следующий сезон чемпионом не станет.

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