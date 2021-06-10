Смородская: «Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает полезным движение Black Lives Matter, которое защищает права темнокожих. Накануне старта Евро-2020 бурлят дискуссии, стоит ли отказаться от традиции преклонять колено перед началом матчей. Эта традиция получила распространение в Западной Европе, в частности, в британских чемпионатах.

Смородская заявила, что это «адекватное поведение нормальных людей», а само движение несет в себе идеи равноправия всех рас.

- Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно, - заявила Смородская в интервью Sport24.