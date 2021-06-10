Смородская: «Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено»

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10 Июня 2021, 20:38,
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает полезным движение Black Lives Matter, которое защищает права темнокожих. Накануне старта Евро-2020 бурлят дискуссии, стоит ли отказаться от традиции преклонять колено перед началом матчей. Эта традиция получила распространение в Западной Европе, в частности, в британских чемпионатах.
Смородская заявила, что это «адекватное поведение нормальных людей», а само движение несет в себе идеи равноправия всех рас.
- Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно, - заявила Смородская в интервью Sport24.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ольга Смородская
А я бы отдал решение каждому игроку.
Как такую дуру в приличной команде держали???
К чему призывает, жаба!...
Вот падаль!
ооооо...понесло барышню...))) ни как прославиться решила...стали забывать...пора о себе напомнить...)))
Пусть станет раком.
Хотелки Смородской полный бред. Пусть выйдет на манежную площадь и стоит на коленях за всю сборную весь чемпионат. Россия не перед кем на коленях не стояла и стоять не будет.
ну и с.ка же! пример в студию, встала в позу на площади, или в центре футбол. поля и вперед
недвусмысленными движениями -я на все готова.. что ты будешь делать, одни рвут за царя с
пеной, другие млеют от демократического, цивилизованного запада, еще немалая масса топит
за моргенштернов, бузовых... и прочих .идормотов, а их бл... расплодилось...
На колени встают рабы! "Рабы не мы, мы не рабы!" Черный расизм ничем не лучше белого. И если на колени ставят всех белых, независимо от того, были ли их предки или страна работорговцами, то это уже чистый расизм! Пусть ползают на коленях потомки работорговцев - американцы, англичане, бельгийцы, нидерландцы, испанцы, португальцы и т.п. А Смородская пусть целует подошвы неграм.