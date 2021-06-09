​Дюков назвал задачу сборной России на Евро-2020

Уже через три дня, 12 июня, сборная России скрестит шпаги с командой Бельгии в первом своём матче на чемпионате Европы. Между тем, возглавляющий Российский футбольный союз Александр Дюков высказался по поводу задачи команды Станислава Черчесова.

«На первом этапе стоит задача выйти из группы. Дальше будем решать задачи по мере поступления», - сказал Дюков журналистам в среду.

Напомним, что сборная России выступит на Евро-2020 в группе В. Помимо Бельгии, команде Станислава Черчесова предстоит сыграть против сборных Дании и Финляндии.

В плей-офф Евро выходят команды, которые в группах займут 1 и 2 места. Также билеты получат 4 лучшие 6 сборных, финишировавших в группах третьими.