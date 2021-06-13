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«Футбол против расизма в Европе»: «Болельщики в Санкт-Петербурге послали расистский сигнал»

13 Июня 2021, 01:38,

Организация «Футбол против расизма в Европе» прокомментировала свист российских болельщиков, которые выступили с крайнем неодобрением поддержки акции BLM («Жизни чёрных важны»), предшествующей матчу Бельгия – Россия (3:0).

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор.

Свистеть — это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет», — цитирует организацию «Спорт-Экспресс».

Отметим, что российские футболисты отказались вставать на колено перед началом матча. К акции присоединились футболисты национальной команды Бельгии и бригада арбитров. Участие в акции является добровольным делом, ряд сборных на ЕВРО 2020 отказались от участия. Средних них – национальные команды Венгрии и Хорватии.

Ранее свист с трибун стадиона в Санкт-Петербурге прокомментировал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Бельгии, Мидлсбро, расизм
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Комментарии (1)
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Zenituwka
13 Июня 2021, 02:05

Вставать на колено и есть самый расистский символ. И их речевка :" жизни черных важны" говорит только о том что остальные никто, и важны только чёрные.

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