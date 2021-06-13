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Кастаня не прооперируют в России - бельгийские врачи отказались

13 Июня 2021, 11:37,

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил двойной перелом скуло-орбитального комплекса в столкновении с Далером Кузяевым. Травма не позволит Кастаню помочь бельгийской команде на Евро-2020, что подтвердил главный тренер команды Роберто Мартинес во время пресс-конференции после матча с Россией.

Как сообщил популярный канал «Мутко против» в Telegram, Кастаню было предложено остаться в Санкт-Петербурге и перенести там операцию, но бельгийские врачи отказались, предпочитая вернуть игрока на родину.

Напомним, что сборная Бельгии крупно обыграла Россию в первом туре группового этапа Евро – 3:0.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Тимоти Кастань
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Комментарии (1)
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1
ILLNAT
13 Июня 2021, 12:14

Правильно.А то ему вместо операцию на скуле аппендикс удалят.) Перепутают малость.)

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