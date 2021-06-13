Кастаня не прооперируют в России - бельгийские врачи отказались

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил двойной перелом скуло-орбитального комплекса в столкновении с Далером Кузяевым. Травма не позволит Кастаню помочь бельгийской команде на Евро-2020, что подтвердил главный тренер команды Роберто Мартинес во время пресс-конференции после матча с Россией.

Как сообщил популярный канал «Мутко против» в Telegram, Кастаню было предложено остаться в Санкт-Петербурге и перенести там операцию, но бельгийские врачи отказались, предпочитая вернуть игрока на родину.

Напомним, что сборная Бельгии крупно обыграла Россию в первом туре группового этапа Евро – 3:0.