​В Москве вводят ограничения из-за COVID-19, фан-зона в «Лужниках» продолжит работу

Эпидемиологическая ситуация в Москве снова ухудшилась. На этом фоне власти внедрили ряд ограничений, которые помогут сдержать ситуацию с ростом заболеваемости. В то же время фан-зона в «Лужниках» продолжит работать. Как рассказал РБК возглавляющий московский департамент торговли и услуг Алексей Немерюк, в фан-зоне соблюдены все необходимые ограничения.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года стартовал в пятницу. В первой игре на турнире случился разгром – сборная Италии провела три безответных гола в ворота Турции. Сборная России будет начинать свой путь на турнире уже в субботу. Команде Станислава Черчесова предстоит сразиться против Бельгии. Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на LiveResult.