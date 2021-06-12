Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​В Москве вводят ограничения из-за COVID-19, фан-зона в «Лужниках» продолжит работу

12 Июня 2021, 17:13,

Эпидемиологическая ситуация в Москве снова ухудшилась. На этом фоне власти внедрили ряд ограничений, которые помогут сдержать ситуацию с ростом заболеваемости. В то же время фан-зона в «Лужниках» продолжит работать. Как рассказал РБК возглавляющий московский департамент торговли и услуг Алексей Немерюк, в фан-зоне соблюдены все необходимые ограничения.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года стартовал в пятницу. В первой игре на турнире случился разгром – сборная Италии провела три безответных гола в ворота Турции. Сборная России будет начинать свой путь на турнире уже в субботу. Команде Станислава Черчесова предстоит сразиться против Бельгии. Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лужники
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020